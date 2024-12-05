Husiler: Gazze'ye Destek İçin 211 Gemiyi Hedef Aldık

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail saldırıları altındaki "Gazze Şeridi'ne destek" amacıyla Kasım 2023'ten beri 211 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Husilerin bir yıldan beri Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara işaret etti.

Husi, "Güçlerimiz, Gazze'ye destek eylemlerini başlattığından bu yana düşmanlarla (ABD-İngiltere-İsrail) bağlantılı 211 gemiyi hedef aldı." diye konuştu.

Son bir haftada ABD savaş gemilerine yönelik "büyük eylemlerde" bulunduklarını öne süren Husi, ABD savaş gemilerinin ise "Husilerin büyük saldırılarından korunmak için Çin gemilerine yakın konumlandığını" ifade etti.

İsrail'e yönelik saldırılara da değinen Husi, "Yemen destek cephesinden bu hafta önemli eylemler oldu. Bu eylemler kapsamında İsrail'e Yafa ve Askalan'ın yanı sıra Ben Gurion Havalimanı hedef alındı." dedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.