Husiler: Gazze'ye Destek İçin 211 Gemiyi Hedef Aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler: Gazze'ye Destek İçin 211 Gemiyi Hedef Aldık

Yemen'deki Husiler, Gazze'ye destek amacıyla 211 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

05.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail saldırıları altındaki "Gazze Şeridi'ne destek" amacıyla Kasım 2023'ten beri 211 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Husilerin bir yıldan beri Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara işaret etti.

Husi, "Güçlerimiz, Gazze'ye destek eylemlerini başlattığından bu yana düşmanlarla (ABD-İngiltere-İsrail) bağlantılı 211 gemiyi hedef aldı." diye konuştu.

Son bir haftada ABD savaş gemilerine yönelik "büyük eylemlerde" bulunduklarını öne süren Husi, ABD savaş gemilerinin ise "Husilerin büyük saldırılarından korunmak için Çin gemilerine yakın konumlandığını" ifade etti.

İsrail'e yönelik saldırılara da değinen Husi, "Yemen destek cephesinden bu hafta önemli eylemler oldu. Bu eylemler kapsamında İsrail'e Yafa ve Askalan'ın yanı sıra Ben Gurion Havalimanı hedef alındı." dedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aden Körfezi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Gazze, yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler: Gazze'ye Destek İçin 211 Gemiyi Hedef Aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 22:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Husiler: Gazze'ye Destek İçin 211 Gemiyi Hedef Aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.