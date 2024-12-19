Husiler Hava Saldırıları Duyurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana ve Hudeyde kentinin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bir dizi hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Sana'nın kuzey ve güney bölgelerinde yer alan elektrik santrallerinin bombalandığı aktarılan haberde, ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında ise Hudeyde Limanı'na 4 ve Ras İsa bölgesinde bulunan petrol tesislerine 2 hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu saldırıların kaynağına dair bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.