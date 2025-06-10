Husiler, İsrail'in Hudeyde Limanı Saldırısını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'nı hedef aldığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in söz konusu limana 2 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise deniz kuvvetlerine bağlı donanma gemilerinin Husilere saldırı düzenleyerek Hudeyde Limanı hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "saldırının, terör faaliyetleri için kullanılmaya devam edilen Hudeyde Limanı'ndaki tahribatı daha da derinleştirmeyi amaçladığı" ileri sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da yaptığı açıklamada, saldırıya değinerek, "İsrail'in havadaki ve denizdeki uzun eli her yere ulaşacaktır. Husileri, İsrail'e saldırmaya devam ederlerse güçlü bir karşılık vereceğimiz ve onları deniz ve hava ablukası içine alacağımız konusunda uyardık." ifadelerine yer verdi.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.