Husiler: İsrail'in saldırılarından kaynaklanan yangın akaryakıt deposunda patladı

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle çıkan ve tam olarak söndürülemeyen yangının bir akaryakıt deposunda patlamaya sebep olduğunu açıkladı.

Husilere bağlı Emniyet Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 Temmuz'da düzenlediği saldırılar sonrası ülkenin batısındaki Hudeyde'de çıkan yangının bir akaryakıt deposunda patlamaya sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, yangının yüzde 10'luk kısmının hala söndürülememiş olmasının akaryakıt tankında hava basıncına, bunun da tankın patlamasına neden olduğu ifade edildi.

Tanktaki yangının sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ve patlamanın can kaybına neden olmadığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı belirtilmişti.