Husiler Kızıldeniz'de Petrol Tankerine Saldırdı - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz'de Petrol Tankerine Saldırdı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiye ve Hint Okyanusu'nda bir diğerine saldırdı.

11.10.2024 12:27
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SANA, 11 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Perşembe günü Kızıldeniz'de bir petrol tankeri ile Hint Okyanusu'nda bir gemiye düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Perşembe sabahı erken saatlerde iki askeri operasyon düzenledik. İlkinde ABD'ye ait petrol gemisi Olympic Spirit hedef alındı" dedi.

Sözcü, "Kızıldeniz'deki gemi 11 balistik füze ve iki insansız hava aracıyla hedef alındı" dedi.

İkinci operasyonda kanatlı bir füze ile Hint Okyanusu'ndaki St. John gemisinin hedef alınıp vurulduğunu söyleyen Sarea, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sona erene dek eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'nin kuzeybatısında bir gemiye üç kez roket atıldığını belirtirken ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

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