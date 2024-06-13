Husiler, Kızıldeniz'deki yük gemisine saldırıyı ve İsrail'deki füze saldırılarını üstlendi - Son Dakika
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Husiler, Kızıldeniz'deki yük gemisine saldırıyı ve İsrail'deki füze saldırılarını üstlendi

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de bir yük gemisine düzenlenen saldırıyı ve İsrail'deki iki şehre düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarını üstlendi. Milislerin askeri sözcüsü, geminin ciddi hasar aldığını ve batma riski yarattığını belirtti. Ayrıca, Husilerin İsrail'in sahil kentlerine karşı seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanarak ortak askeri operasyonlar düzenlediği iddia edildi.

13.06.2024 11:49
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SANA, 13 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de bir yük gemisine düzenlenen saldırıyı ve İsrail'deki iki şehre düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarını üstlendi.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Çarşamba günü televizyonda yayımlanan açıklamasında, Husi grubunun "Tutor" adlı gemiyi "insansız bir tekne, çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füzelerle" hedef aldığını belirtti. Sözcü, operasyonun gemide "ciddi hasara" yol açtığını ve "batma riski" yarattığını söyledi.

Sarea, kargo gemisi sahibinin Husiler tarafından konulan İsrail limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle saldırının meşru olduğunu kaydetti. Sözcü ayrıca grubun, İsrail'in sahil kentleri Aşdod ve Hayfa'daki hedeflere karşı seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanarak "Irak İslami Direniş hareketi ile ortak askeri operasyonlar" düzenlediğini iddia etti.

İsrail, Husilerin üstlendiği saldırılarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Yemen hükümetine bağlı Sahil Güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan bir yetkili Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Yunanistan bandıralı "Tutor" adlı dökme yük gemisinin, Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 67,7 deniz mili güneybatısında iki kez saldırıya uğradığını, geminin arka tarafında patlayıcı yüklü bir botun infilak ederek gövdede gedik açtığını ve geminin su almasına neden olduğunu aktardı.

Yetkili, gemide bulunan farklı uyruklara mensup 21 kişilik mürettebattan birinin ilk saldırıda kaybolduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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