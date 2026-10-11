Husiler, Mekke ve Medine hariç Suudi havalimanlarını füze ve İHA'larla tehdit etti - Son Dakika
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Husiler, Mekke ve Medine hariç Suudi havalimanlarını füze ve İHA'larla tehdit etti

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Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını füze ve İHA'larla hedef alma tehdidini yineledi. Askeri sözcü Yahya Seri, Mekke ve Medine dışındaki havalimanlarının tehdit kapsamında olduğunu iddia etti. Uluslararası havayollarına uçuşlarını sürdürmemeleri gerektiğini ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) alacakları tehdidini yineledi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehditleri kapsamında olduğunu iddia etti.

Dolayısıyla Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri gerektiğini ileri süren Seri, askeri tansiyonu yükseltmeye devam edecekleri tehdidini yineledi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), 10 Ekim'de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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