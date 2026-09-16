Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15'i Marib'de düşürdüklerini öne sürdü - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15'i Marib'de düşürdüklerini öne sürdü

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Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının Marib ili semalarında yerli yapım karadan havaya füzeyle vurulduğunu savundu. Seri ayrıca son bir haftada 450'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini belirterek Mekke'yi hedef aldıkları iddialarını reddetti.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının Marib ili semalarında yerli yapım karadan havaya füzeyle vurulduğunu savundu.

Seri, düşen uçağın enkazını aramak için bölgeye gelen diğer F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının da yerli füzelerle hedef alındığını ve bölgeden uzaklaşmaya zorlandığını ileri sürdü.

Son bir hafta içinde Yemen'in Taiz, Lahic, Cevf, Hacce, Marib, Sada ve Beyda vilayetlerine Suudi Arabistan'a ait "F-15" ve "Typhoon" tipi uçaklarla 450'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, Yemen semalarının her türlü ihlal ve saldırıya karşı kapalı olacağını ifade etti.

Husilerden Mekke açıklaması

Öte yandan Seri, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Savunma, Güncel, Mekke, Marib, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15'i Marib'de düşürdüklerini öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15'i Marib'de düşürdüklerini öne sürdü - Son Dakika
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