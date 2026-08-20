Husiler Suudi Arabistan'a İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanı ile Aramco'ya ait bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Seri, saldırılarda kullanılan İHA'lardan ilkinin Necran Havalimanı'nda "düşmana ait hassas bir hedefi", ikincisinin ise Necran'daki Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir hedefi vurduğunu öne sürdü.

Her iki saldırının da hedeflerine başarıyla ulaştığını savunan Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'in Saada vilayeti hava sahasını İHA'larla ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini "her türlü ihlalden korumaya" ve bu durumu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.