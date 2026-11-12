Husiler, Suudi Arabistan'da 4 petrol ve askeri hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'da 4 petrol ve askeri hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı

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Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol ve askeri noktalara İHA ve füzelerle 4 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların 7 numaralı pompa istasyonu, Yanbu petrol tesisi, Şarure Havalimanı ve Hamis Muşayt Hava Üssünü hedef aldığı belirtildi; Suudi makamlarından açıklama yok.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktalara insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle 4 saldırı düzenlediklerini belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada, saldırıların Doğu-Batı petrol boru hattındaki 7 numaralı pompa istasyonunu, Yanbu petrol tesisini, Şarure Havalimanını ve Hamis Muşayt Hava Üssünü hedef aldığını belirtti.

Seri, ilk saldırının Suudi Arabistan'ın doğusundaki Bukayk kentinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya uzanan Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı pompa istasyonuna İHA ile düzenlendiğini ve hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı petrol boru hattı, Suudi Arabistan'ın günlük yaklaşık 7 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz üzerinden ihraç etmesine imkan sağlıyor.

Seri, ikinci saldırının Yanbu'daki petrol tesisine balistik füzeyle, üçüncü saldırının Şarure Havalimanı'ndaki askeri nakliye uçağına İHA ile, dördüncü saldırının ise Hamis Muşayt Hava Üssü'ne balistik füzeyle düzenlendiğini kaydetti. Seri, son saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan makamlarından saldırılara ve sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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