Kızıldeniz alev alev! Husiler, Arap ülkesine kabusu yaşattı

Yemen'deki Husilerin, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a ait 3 petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan merkezli El Meyadin televizyonunun Husi kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırılar, grubun Suudi deniz taşımacılığına yönelik ilan ettiği deniz ablukasını uygulama kapsamında gerçekleştirildi.

16 GEMİNİN GERİ ÇEVRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Husi kaynakları, geçen pazartesi günü başlatılan ablukanın ardından Kızıldeniz'in güney girişindeki Babülmendep Boğazı'ndan hiçbir Suudi tankerinin geçemediğini öne sürdü. Aynı kaynaklar, Suudi Arabistan'a ait 16 geminin geçişine izin verilmediğini ve geri çevrildiğini iddia etti.

Söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken, Suudi Arabistan veya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Husiler, perşembe günü yaptıkları açıklamada Kızıldeniz'de deniz ablukasını ihlal ettiğini öne sürdükleri iki Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudi Haber Ajansı ise Suudi bir şirkete ait tankerin vurularak alev aldığını doğrulamıştı.

Bunun ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon cuma akşamı Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentindeki askeri tesisleri vurdu. Husiler ise cumartesi günü Suudi enerji tesislerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015 yılından bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla Husilere karşı askeri operasyonlarını sürdürüyor.