Husiler, Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisi İHA'larla hedef alındı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü.

Haberde, saldırının Yemen'in Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarının??????? ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.