Husiler Suudi Petrol Gemisini Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler Suudi Petrol Gemisini Hedef Aldı

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İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzelerle vurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, bu saldırının "ablukaya ablukayla karşılık verme" anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Son saldırıyla birlikte 20 Temmuz'da başlattıklarını duyurdukları "deniz seyrüsefer yasağı"ndan bu yana hedef alınan Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin sayısının 8 olduğunu belirten Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde geçişi engellenen ve geri dönmeye zorlanan Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin toplam sayısının ise 29'a ulaştığını ifade etti.

Seri, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendep Boğazı üzerinden Suudi Arabistan'a yönelik uyguladıklarını ifade ettiği deniz ablukasının ardından Riyad'ın petrol gemilerinin rotasının Kızıldeniz'in kuzeyine çevrildiğini savundu.

Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin hedef alınmasına yoğunlaşarak devam edileceğini kaydeden Seri, bu saldırılarla "ablukaya ablukayla karşılık verme" denkleminin kapsamında tüm geçiş güzergahlarının kapatılması, gemilerin geçişinin engellenmesinin hedeflendiğini öne sürdü. ???????

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Petrol Gemisini Hedef Aldı - Son Dakika

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