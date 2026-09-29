Husiler, Suudi uçaklarının son 24 saatte 5 kente 35 saldırı yaptığını iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'in 5 kentine 35 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Husilere bağlı Sebe haber ajansı, ismi açıklanmayan yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Husilerin ana merkezi olan ülkenin kuzeybatısındaki Sada iline Suudi Arabistan tarafından 8 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Habere göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Sada'nın Zahir ilçesine 3, Mecz ilçesine 1, Sehar ilçesine ise 4 saldırı düzenledi.

Ajans, daha sonra yayımladığı haberde de Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'e 35 hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden kalkan uçakların Taiz, Cevf, Amran, Sada ve Hudeyde illerinde iletişim hatları ve okullar dahil sivil yapıları hedef aldığı iddia edildi.

Ajans, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiğini öne sürdüğü hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 1158'e ulaştığını savundu.

Suudi Arabistan'dan söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Taiz ve Lahic kentlerinde çatışmalar şiddetlendi

Yemen'in Taiz ve Lahic kentlerinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Birleşmiş Milletler (BM) ülkede barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı.

Yemen devlet televizyonu Sebe, Lahic'in Mudaraba ilçesi ile Taiz'in Rasin, Alkame ve Vaziiyye cephelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmalarda Husilerin ağır can ve mal kaybına uğradığı belirtilirken, kayıplara ilişkin sayı verilmedi.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada da savaş uçaklarının, ilin güneyindeki Hayfan ilçesine bağlı el-Aruk bölgesinde Husilere ait mevzi, araç ve toplanma alanlarını iki hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.

BM'den barış çağrısı ve çocuklar için acil yardım uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için birlikte hareket edilmesi çağrısı yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında dün Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştüğünü belirten Grundberg, Mısır'ın BM'nin Yemen'deki arabuluculuk çabalarına verdiği sürekli desteği takdir ettiğini ifade etti.

Grundberg, "Yemen'de barış ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmak bugün her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise çatışmaların şiddetlenmesiyle yerinden edilme ve açlığın Yemenli çocukların karşı karşıya olduğu riskleri artırdığı uyarısında bulundu.

OCHA'nın X hesabından yapılan açıklamada, sağlık taramasından geçirilen yerinden edilmiş yaklaşık 2 bin 900 çocuğun yüzde 25'inden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edildiği, bunların yaklaşık 200'ünün ağır akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, çatışmaların şiddetlenmesinden etkilenenlere acilen insani yardım ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.