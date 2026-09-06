Husiler Taiz'de sivil yerleşimleri balistik füzeyle vurdu, can kaybı olmadı - Son Dakika
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Husiler Taiz'de sivil yerleşimleri balistik füzeyle vurdu, can kaybı olmadı

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Yemen'de İran destekli Husiler, Taiz kentinin batısındaki sosyal hizmetler binası, Tıp Fakültesi çevresi ve Merkez Cezaevi yakınlarını 3 balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kent sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı; Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz kentinin batısındaki sivil yerleşim yerlerinin yakınını 3 balistik füzeyle hedef aldığı, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husiler sabah saatlerinde Taiz kentine 3 balistik füze fırlattı.

Füzeler kentin batısındaki sosyal hizmetler binası ile Tıp Fakültesi çevresine ve Merkez Cezaevi yakınlarına düştü.

Saldırı kent sakinlerinde korku ve paniğe yol açarken, can kaybına neden olmadı.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında haftalardır süren çatışmalarda son dönemde askeri hareketlilik arttı. Hükümet güçlerinin dün Taiz ile ülkenin batısındaki Hudeyde'deki bazı cephelerde ilerleme sağladığı ve Husilerden onlarca kişinin ordu tarafından esir alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler Taiz'de sivil yerleşimleri balistik füzeyle vurdu, can kaybı olmadı - Son Dakika

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