Husilerin Aden Havalimanı'nı füze ve İHA'larla vurduğu Yemen hükümetince duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husilerin Aden Havalimanı'nı füze ve İHA'larla vurduğu Yemen hükümetince duyuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin Aden Havalimanı\'nı füze ve İHA\'larla vurduğu Yemen hükümetince duyuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti, Husilerin Aden Havalimanı'nın pisti ve yolcu terminalini iki balistik füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı. Kahire'den gelen yolcu uçağı inişe dakikalar kala yönlendirildi, havalimanı tahliye edildi; ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

ADEN, 7 Ekim (Xinhua) -- Yemen hükümeti, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. Saldırı nedeniyle havalimanına gelen bir yolcu uçağının başka bir havalimanına yönlendirildiği ve havalimanının acil olarak tahliye edildiği bildirildi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, havalimanı pisti ile yolcu terminalinin iki balistik füze ve patlayıcı yüklü birden fazla İHA ile vurulduğunu belirtti. Füzelerden birinin, Kahire'den gelen Yemenia Airways'e ait 603 sefer sayılı uçağın iniş yapmasına dakikalar kala pist yakınlarına isabet ettiği kaydedildi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Xinhua
İhlas Haber AjansıPolitikaSavunmaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Derileri çürüyor sandılar Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu 7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
11:18
Sıra geldi Kaan Ayhan’a Sadece 1 dakika oynamıştı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:45
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı Cemil Tugay, Erdoğan’ı takibe aldı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:29:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Husilerin Aden Havalimanı'nı füze ve İHA'larla vurduğu Yemen hükümetince duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei