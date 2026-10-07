Husilerin Aden Havalimanı\'nı füze ve İHA\'larla vurduğu Yemen hükümetince duyuruldu

ADEN, 7 Ekim (Xinhua) -- Yemen hükümeti, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. Saldırı nedeniyle havalimanına gelen bir yolcu uçağının başka bir havalimanına yönlendirildiği ve havalimanının acil olarak tahliye edildiği bildirildi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, havalimanı pisti ile yolcu terminalinin iki balistik füze ve patlayıcı yüklü birden fazla İHA ile vurulduğunu belirtti. Füzelerden birinin, Kahire'den gelen Yemenia Airways'e ait 603 sefer sayılı uçağın iniş yapmasına dakikalar kala pist yakınlarına isabet ettiği kaydedildi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.