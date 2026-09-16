Husilerin Babulmendeb kontrolü İsrail limanlarını vurdu, yetkili uyuyamıyoruz dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husilerin Babulmendeb kontrolü İsrail limanlarını vurdu, yetkili uyuyamıyoruz dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, Husilerin Babulmendeb Boğazı üzerindeki kontrolü nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile devam etmesinin mümkün olmayabileceğini belirterek "Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz" dedi.

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, Babulmendeb'deki yeni durum nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile kendileri açısından devam etmesinin mümkün olmayabileceğini belirterek, "Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz." dedi.

İsrail basınından Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre, Halavia, Husilerin Babulmendeb Boğazı üzerindeki kontrolünün İsrail'i stratejik alternatifler aramaya, alternatif ticaret koridorları ve kara köprüleri geliştirmeye ittiğini belirtti.

Halavia, "Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun etkilerinin ülkedeki her vatandaşın gelirini ve genel olarak ekonominin dayanıklılığını doğrudan etkilediğini" savundu.

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halavia, "İsrail'in dış ticaretinin yüzde 98'inden fazlası deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Deniz taşımacılığında yaşanan herhangi bir aksaklık, yaşam maliyetini, ham madde tedarikini ve genel olarak ekonominin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'nın, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının arttığı 2023'ün sonlarında tarihindeki en ağır krizi yaşadığı belirtilirken, Halavia bu konuda, "Eilat Limanı'ndaki operasyonların gördüğü zarar, mevcut imkanları korumakla yetinmeyip uzun vadede limanı ulaşım ve demir yolu ağına bağlamayı da düşünmemizi gerektiriyor." yorumunu yaptı.

"Yıllık yaklaşık 240 milyon şekel olan Eilat Limanı gelirlerinin, 2023'te neredeyse sıfıra indiğine" işaret edilen haberde, Halavia'nın "Babulmendeb'deki yeni durum nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile devam etmesi mümkün olmayabilir. Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
DenizcilikGüvenlikEkonomiİsrailGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:15:10. #7.12#
SON DAKİKA: Husilerin Babulmendeb kontrolü İsrail limanlarını vurdu, yetkili uyuyamıyoruz dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement