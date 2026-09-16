Husilerin Babulmendeb kontrolü İsrail limanlarını vurdu, yetkili uyuyamıyoruz dedi

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, Babulmendeb'deki yeni durum nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile kendileri açısından devam etmesinin mümkün olmayabileceğini belirterek, "Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz." dedi.

İsrail basınından Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre, Halavia, Husilerin Babulmendeb Boğazı üzerindeki kontrolünün İsrail'i stratejik alternatifler aramaya, alternatif ticaret koridorları ve kara köprüleri geliştirmeye ittiğini belirtti.

Halavia, "Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun etkilerinin ülkedeki her vatandaşın gelirini ve genel olarak ekonominin dayanıklılığını doğrudan etkilediğini" savundu.

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halavia, "İsrail'in dış ticaretinin yüzde 98'inden fazlası deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Deniz taşımacılığında yaşanan herhangi bir aksaklık, yaşam maliyetini, ham madde tedarikini ve genel olarak ekonominin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'nın, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının arttığı 2023'ün sonlarında tarihindeki en ağır krizi yaşadığı belirtilirken, Halavia bu konuda, "Eilat Limanı'ndaki operasyonların gördüğü zarar, mevcut imkanları korumakla yetinmeyip uzun vadede limanı ulaşım ve demir yolu ağına bağlamayı da düşünmemizi gerektiriyor." yorumunu yaptı.

"Yıllık yaklaşık 240 milyon şekel olan Eilat Limanı gelirlerinin, 2023'te neredeyse sıfıra indiğine" işaret edilen haberde, Halavia'nın "Babulmendeb'deki yeni durum nedeniyle bugün sürdürülen sınırlı faaliyetlerin bile devam etmesi mümkün olmayabilir. Geceleri uyuyamıyoruz, endişeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.