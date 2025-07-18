Husilerin Füze Saldırısı Tel Aviv'de Uçuşları Durdurdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle protokole uygun olarak birçok kentte alarmların devreye girdiği aktarıldı.

İsrail basını, füze nedeniyle İsraillilerin sığınaklara girdiğini ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kısa süreli iniş ve kalkışlara kapatıldığını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.