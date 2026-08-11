Husilerin Gemisine Saldırı: 4 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husilerin Gemisine Saldırı: 4 Ölüm

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babu'l Mendeb Boğazı'nda Husiler tarafından hedef alınan gemide 4 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığının Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, Husilerin bu sabah Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari gemiyi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrettiği sırada art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu gıda malzemesi taşıyan gemide yangın çıktığı, mürettebattan 3 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı denizcinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinden bir kişinin de yaralandığı ve gemide hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, kurtarma ekiplerinin mürettebata ulaşarak yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada Husilerin gemiye bir füze daha fırlattığı ve bunun kurtarma çalışmalarını engellemeye yönelik olduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından kınanan saldırı "terörist Husi milisleri tarafından işlenen terör suçu" olarak nitelendirildi.

Saldırı deniz taşımacılığı için tehdit oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, geminin hedef alınmasının Husilerin "tırmandırıcı bir yaklaşım" izlediğini gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan liman ve sivil tesisler ile bu bölgelere giden ticari gemileri de tehdit kapsamına aldığı vurgulanan açıklamada, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve tüketim ürünlerine erişimi açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma ve deniz taşımacılığı ile uluslararası denizcilik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara saldırılara karşı tutum alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğünün ve gemi mürettebatı ile denizcilik sektöründe çalışanların güvenliğinin sağlanması istendi.

Husilerden, Yemen Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz değerlendirme yapılmadı.

İran destekli Husilerin bu sabah Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin Gemisine Saldırı: 4 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Beyoğlu’nda komşusunu bıçakla öldürüp ’kötü koku geliyor’ diye ihbarda bulundu Beyoğlu'nda komşusunu bıçakla öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
İzmir’de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti İzmir'de ev yangını: Anneanne ve torun hayatını kaybetti
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
14:52
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: Husilerin Gemisine Saldırı: 4 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.