Husilerin İHA Saldırısı: 6 Ölü, 8 Yaralı

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ADEN, 2 Aralık (Xinhua) -- Husilerin Yemen'in Taiz vilayetindeki kalabalık bir pazara insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen hükümet yanlısı yerel bir askeri yetkili "Husi saldırısının Taiz'in Makbana bölgesinde yerel pazarın kurulduğu yoğun bir gün olan" pazar günü gerçekleştiğini söyledi.

Yemen hükümeti saldırıyı şiddetle kınayarak olaydan doğrudan Husileri sorumlu tuttu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani bombalı saldırıyı, Husilerin Taiz'de sivillere karşı gerçekleştirdiği "acımasız ve kasıtlı cinayetlerin devamı" diye nitelendirdi.

Uluslararası eylem çağrısında bulunan bakan, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerini "milislerin insan hayatını hiçe saydığını gösteren söz konusu menfur suçu" kınamaya davet etti.

Bölgedeki tıbbi kaynaklar da İHA saldırısının son derece etkili olduğunu belirterek yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Husiler henüz Taiz'deki saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Yemen'de 2014 yılının sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor ve Husiler, uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetine karşı savaşıyor.

2015 yılında Taiz vilayetine giren Husiler, eyaletin başkenti Taiz'i kuşatmıştı. Şehir halen Yemen hükümetinin kontrolü altında olsa da Husi güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.