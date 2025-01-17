Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular - Son Dakika
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Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in yanı sıra Askalan ve Eylat şehirlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini ve ayrıca ABD'nin USS Harry Truman uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

17.01.2025 18:46
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Gazze'de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırımda 50 bin Filistinlinin katledilmesinin ardından Hamas ile İsrail ateşkes ve esir takası anlaşmasına vardı. Ancak Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'i hedef almayı sürdürdü.

İSRAİL'İN 3 ŞEHRİNE İHA SALDIRISI

Husiler son olarak, İsrail'in başkenti Tel Aviv, Askalan ve Eylat şehirlerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi. Sözcü Seri, "İsrail'deki Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı gerçekleştirdiklerini" belirtti.

ABD UÇAK GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Seri, Husilerin aynı zamanda, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ı hedef alan bir İHA saldırısı düzenlediklerini ifade etti. Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran kentini hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Husiler ateşkesten sonra da İsrail\'i hedef aldı: 3 kenti vurdular
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • osman şahin:
    HTŞ ,HAMAS, SMO, DEAŞ HUSİLER,HİZBULLAH HAMAS BUNLARIN KÖKÜ KURUMADAN DÜNYAYA HUZUR GELMEZ 4 44 Yanıtla
  • ayhan kından:
    ulan birde 3 sehir diyorsunuz adamlarda demir kubbe diye bir sey var havada dusurmuslerdir 0 4 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    İtrailin anlaşma sonrası 100 den fazla Filiatimli kardeşimizi şehit etmesini niye anlaşma sonrası diye yayınlamadınız diğer haberinizde. Siz de az değilsiniz 0 0 Yanıtla
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