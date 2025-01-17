Gazze'de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırımda 50 bin Filistinlinin katledilmesinin ardından Hamas ile İsrail ateşkes ve esir takası anlaşmasına vardı. Ancak Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'i hedef almayı sürdürdü.
Husiler son olarak, İsrail'in başkenti Tel Aviv, Askalan ve Eylat şehirlerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi. Sözcü Seri, "İsrail'deki Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı gerçekleştirdiklerini" belirtti.
Seri, Husilerin aynı zamanda, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ı hedef alan bir İHA saldırısı düzenlediklerini ifade etti. Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran kentini hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular - Son Dakika
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