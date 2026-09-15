Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı. Saldırılarda 7 ev hasar gördü.
Suudi Arabistan: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı, 7 ev hasar gördü
Kaynak: AA
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