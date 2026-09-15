Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı

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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı. Saldırılarda 7 ev hasar gördü.

Suudi Arabistan: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı, 7 ev hasar gördü

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Yemen, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin Suudi Arabistan'daki 3 kente düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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