Husilerin Taiz'de tek günde 525 sivili alıkoyduğu, 109'unun götürüldüğü açıklandı - Son Dakika
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Husilerin Taiz'de tek günde 525 sivili alıkoyduğu, 109'unun götürüldüğü açıklandı

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Taiz İnsan Hakları Merkezi, Husilerin 14 Kasım'da Taiz'de bir günde 525 sivili alıkoyduğunu, 109'unun bilinmeyen yerlere götürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, 240 sivilin saatlerce tutulduğu ve 176'sının Husiler lehine muhbirlik taahhüdü içeren belge imzalamaya zorlandığı öne sürüldü.

Yemen'deki Taiz İnsan Hakları Merkezi, İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde bir günde 525 sivili alıkoyduğunu duyurdu.

Taiz İnsan Hakları Merkezi, dün akşam yaptığı açıklamada, Husilerin 14 Kasım'da Taiz'in güney ve batısındaki kontrol noktalarında alıkoyduğu bu kişilerden 109'unun bilinmeyen yerlere götürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Husilerin 240 sivili saatlerce tuttuğu ve serbest bırakmadan önce bazılarını gruba bağlılıklarını ilan eden görüntülü açıklamalar kaydetmeye zorladığı belirtilerek, 176 sivilin ise yaklaşık yarım gün boyunca alıkonulduğu ve Husiler lehine muhbirlik yapma taahhüdü içeren bir belge imzalamaya mecbur bırakıldığı öne sürüldü.

Sorgulamaların ardından söz konusu 109 sivilin bilinmeyen yerlere götürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, ailelerinin kendilerine ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

Taiz'de eylül başından bu yana 85 sivil hayatını kaybetti

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı da eylül ayı başından bu yana geçen 75 günlük sürede Taiz'de Husiler tarafından sivillere yönelik gerçekleştirildiği belirtilen 114 ihlal vakası belgelediğini duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ihlaller sonucu aralarında 36 çocuk, 19 kadın ve anne karnındaki bir bebeğin de bulunduğu 85 sivilin hayatını kaybettiği, 91'i çocuk ve 57'si kadın olmak üzere 234 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Husilerin El-Mevasit, El-Misrah, El-Meafir, Eş-Şemayetin ve El-Muha ilçelerinde düzenlediği baskınlarda en az 52 sivilin alıkonulduğunun belgelendiği kaydedildi.

Alıkonulanlar arasında bir gazeteci, bir aşiret lideri, bir hemşire, tüccarlar, öğretmenler ve çok sayıda Taiz Üniversitesi öğrencisinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma sivillerin korunması ve belgelenen ihlallere ilişkin soruşturma başlatılması yönünde harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Husilerden ise her iki kuruluşun suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Husilerin Taiz'de tek günde 525 sivili alıkoyduğu, 109'unun götürüldüğü açıklandı - Son Dakika
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