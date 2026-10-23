Husilerin Taiz'deki saldırılarında 52 günde 212 sivil öldü, aralarında 38 çocuk var - Son Dakika
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Husilerin Taiz'deki saldırılarında 52 günde 212 sivil öldü, aralarında 38 çocuk var

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Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın raporuna göre, Husilerin Taiz vilayetinde 1 Eylül-22 Ekim arasındaki 52 günlük saldırılarında 212 sivil öldü; hayatını kaybedenlerin 38'i çocuk, 27'si kadın. Saldırılarda 319 sivil yaralandı ve raporda 1891 suç ile ihlal kayda geçti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, Husilerin Taiz vilayetinde 1 Eylül-22 Ekim arasındaki saldırılarında 38'i çocuk, 27'si kadın 212 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan raporda, İran destekli Husilerin son 52 günde sivillere ve sivil yapılara yönelik 1891 suç ve ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Raporda, Husilerin saldırılarını yoğunlaştırıp kent ve çevresindeki köylere yönelik kuşatmayı sıkılaştırdığı bu dönemde, çoğu yerleşim alanlarına olmak üzere ayrım gözetmeksizin 9 bin 876 mühimmatın ateşlendiği belirtildi. Ayrıca insansız hava araçları ve onlarca balistik füzeyle saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda yaşamını yitiren 212 sivilden 27'sinin kadın 38'inin çocuk olduğu, bu çocuklardan 7'sinin bebek olduğu aktarıldı. Yaralanan 319 sivil arasında ise 29 çocuk ve 46 kadının bulunduğu ifade edildi.

Rapora göre ayrıca 23 yargısız infaz vakası ve "toplu katliam" olarak nitelendirilen 5 olay kayıtlara geçti. Aralarında 37 çocuk, 31 kadın ve 16 yaşlının bulunduğu 134 kişi darbedildi.

Kaçırma ve zorla kaybetme kapsamında 314 vakanın belgelendiği raporda, mağdurlar arasında 14 çocuk, 3 kadın ve 25 yaşlının bulunduğu kaydedildi.

Yüzlerce ev zarar gördü

Rapora göre, bombardımanlarda 98'i tamamen olmak üzere 356 ev zarar gördü, 3 ev patlayıcılarla havaya uçuruldu. Ayrıca 516 eve baskın düzenlendi, 75 eve zorla girilerek arama yapıldı.

Toplam 131 aracın zarar gördüğü, 36 araç ile 31 çiftliğin de yağmalandığı aktarıldı. Dört çiftliğin tamamen, iki çiftliğin ise kısmen tahrip edildiği ifade edildi.

Sağlık ve eğitim alanındaki ihlallere de yer verilen raporda, 3 sağlık tesisi ve hastanenin hedef alındığı, 5 sağlık tesisinin kapatıldığı bildirildi. Üç ambulansın hedef alındığı ve sağlık personelinden 5 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Dört devlet okulu ile bir özel okulun askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilen raporda, 5 cami ve ibadethanenin zarar gördüğü, 23 ticaret merkezinin kapatıldığı ve 35 kamu binasına el konulduğu ifade edildi. Ayrıca 21 imam ve hatibin görevlerinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 2 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor

Raporda, yaklaşık 280 bin kişinin yerinden edildiği ve yaklaşık 2 milyon kişinin içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Husilerin 26 kontrol ve arama noktası oluşturduğu kaydedilen raporda, gıda, ilaç, yakıt ve su girişinin engellendiği; eğitim, elektrik ve iletişim hizmetlerinin aksadığı ifade edildi. Çocukların silah altına alınması, mayın döşenmesi ve mülklerin yağmalanması da kaydedilen ihlaller arasında sıralandı.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, Taiz'in afet bölgesi ilan edilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaGüncelYemenÇocukDünyaTaizSon Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin Taiz'deki saldırılarında 52 günde 212 sivil öldü, aralarında 38 çocuk var - Son Dakika
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