Husumet Sebebiyle Öldürmeye Teşebbüs - Son Dakika
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Husumet Sebebiyle Öldürmeye Teşebbüs

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Adana'da husumetlisini öldürmeye teşebbüs eden sanık hakkında 18 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 20 Mart'ta, M.Y'yi (59) iş yerinde öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan M.T. (32) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, husumetli olan M.T. ve M.Y'nin olay günü telefonda tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, tartışmanın ardından sanığın motosikletiyle müştekinin iş yerine gittiği ve kasa arkasında bekleyen M.Y'ye tabancayla ateş açtığı belirtildi.

M.Y'nin aniden eğilmesiyle merminin duvara isabet ettiği anlatılan iddianamede, öldürme kastıyla hareket eden sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Güncel, Adana, Son Dakika

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