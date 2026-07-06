Husumet Sonunda Kan Döküldü - Son Dakika
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Husumet Sonunda Kan Döküldü

Husumet Sonunda Kan Döküldü
06.07.2026 09:51
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Niğde'de, husumetli kişi tarafından vurulan Samet Akçar, hastanede hayatını kaybetti.

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde 1,5 ay önce husumetli olduğu Gökdeniz D. tarafından tabancayla başından vurulan Samet Akçar (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında, Şeyhler köyünde meydana geldi. Husumetli olan Samet Akçar ile Gökdeniz D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gökdeniz D., belinden çıkardığı tabancayla Samet Akçar'ı başından vurdu. Yaralanan Akçar yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akçar, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli Gökdeniz D.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakaladı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Gökdeniz D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanede 45 gündür tedavi gören Samet Akçar, doktorların müdahalesine rağmen, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Akçar'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çiftlik, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

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