Husumet Yüzünden Silahlı Sıçrama: 13 Yıl 6 Ay Hapis
Husumet Yüzünden Silahlı Sıçrama: 13 Yıl 6 Ay Hapis

06.04.2026 14:19
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dolmuşta gördüğü husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanık, 13 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K, müşteki A.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 29 Mayıs 2025'te Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki durakta bekleyen sanığın, aralarında husumet bulunan A.A'yı gördüğü dolmuşa bindiğini belirtti.

Araçta ikili arasında çıkan tartışmada Ö.K'nin ruhsatsız tabancayla A.A'ya 4 el ateş edip kaçtığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Ö.K. ise olayın planlı gelişmediğini iddia ederek, "Olayda kendimi korumak istedim. Hedef gözetmeksizin tabancayla ateş ettim. Beni kimse azmettirmedi." ifadesini kullandı.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırdığı Ö.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
