Husumetli Akrabasının Oto Yıkamacısını Kundakladılar

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, husumetlisi olan akrabası Erol Ç.'ye ait oto yıkamacının önündeki 2 otomobili ateşe veren Eser Bayram ile akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan Ali Sözeri, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 30 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 90819 Sokak'ta meydana geldi. Erol Ç.'ye ait oto yıkamacının önünde park halinde duran iki otomobilin, alev aldığını gören çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle oto yıkamacı ile yanındaki başka kişiye ait oto tamirhanesine de sıçradı. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi, iş yerleri de zarar gördü.

Polis, yaptığı ilk incelemede, araçların kundaklandığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Ali Sözeri'nin, akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını ve akrabası Eser Bayram'a teslim ettiğini saptadı. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.