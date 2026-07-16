Husumetli İş Yerinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husumetli İş Yerinde Silahlı Saldırı

16.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir iş yeri sahibine ağır yaralama suçlamasıyla sanığa 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, husumetli olduğu iş yeri sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Esentepe Mahallesi'nde 10 Mayıs 2025'te F.B'nin (44) tabanca ile ağır yaralanmasıyla ilgili adli kontrol tedbiri altına alınan M.A. (42) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.A'nın, F.B'ye ait dükkanı kiralayıp fırın işletmeciliği yaptığı ve kira oranı sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

İkilinin telefonda tartışmasının ardından M.A'nın, işe gitmek için servis aracı bekleyen müştekinin yanına gittiği anlatılan iddianamede, çıkan kavgada M.A'nın tabancayla F.B'ye 4 el ateş ederek karın ve sol bacak bölgesinden ağır yaraladağı ifade edildi.

İddianamede, olay yerinden kaçan ve F.B'yi öldürme kastıyla hareket eden M.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli İş Yerinde Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:46:17. #7.13#
SON DAKİKA: Husumetli İş Yerinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.