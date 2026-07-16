Husumetli İş Yerinde Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, husumetli olduğu iş yeri sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Esentepe Mahallesi'nde 10 Mayıs 2025'te F.B'nin (44) tabanca ile ağır yaralanmasıyla ilgili adli kontrol tedbiri altına alınan M.A. (42) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.A'nın, F.B'ye ait dükkanı kiralayıp fırın işletmeciliği yaptığı ve kira oranı sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

İkilinin telefonda tartışmasının ardından M.A'nın, işe gitmek için servis aracı bekleyen müştekinin yanına gittiği anlatılan iddianamede, çıkan kavgada M.A'nın tabancayla F.B'ye 4 el ateş ederek karın ve sol bacak bölgesinden ağır yaraladağı ifade edildi.

İddianamede, olay yerinden kaçan ve F.B'yi öldürme kastıyla hareket eden M.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.