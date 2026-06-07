NABLUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus kentinin Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınları söndürmeye çalışan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve çiftçiler, 6 Haziran 2026.
Filistinli kaynaklara göre, cumartesi günü Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Huvara'da İsrailli Saldırılar: 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?