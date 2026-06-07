Huvara'da İsrailli Saldırılar: 9 Yaralı - Son Dakika
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Huvara'da İsrailli Saldırılar: 9 Yaralı

07.06.2026 13:30
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Nablus'taki Huvara'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 9 kişi yaralandı.

NABLUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus kentinin Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından çıkarılan yangınları söndürmeye çalışan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve çiftçiler, 6 Haziran 2026.

Filistinli kaynaklara göre, cumartesi günü Huvara kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huvara'da İsrailli Saldırılar: 9 Yaralı - Son Dakika

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