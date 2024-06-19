Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması Gerçekleştirildi

Hüyük'te Burunsuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel 3. Sıla Buluşması, çam ormanlarının içindeki mesire alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte Hüyüklüler müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, piknik yaparken çocuklar için düzenlenen çuval yarışı ve sandalye kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Dernek Başkanı İbrahim Sağlık, etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Sadık Sefer ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

19.06.2024 14:11
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Hüyük'te, Burunsuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Geleneksel 3. Sıla Buluşması gerçekleştirildi.

Burunsuz ve İmrenler yaylaları olarak bilinen, çam ormanlarının içindeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte Hüyüklüler müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, piknik yaptı.

Çocuklar için düzenlenen çuval yarışı ve sandalye kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Dernek Başkanı İbrahim Sağlık, burada gazecilere yaptığı açıklamada, "Kültürümüzü, örf, adet ve gelenek göreneklerimizi devam ettirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, yardıma ihtiyacı olanları tespit edip destek olmak ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına düzenlediğimiz bu buluşmada bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sadık Sefer ve dernek yönetim kurulu üyelerimize, sıla buluşmamıza katılıp bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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