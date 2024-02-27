Hüyük'te Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Eğitim Verildi - Son Dakika
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Hüyük'te Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Eğitim Verildi

Hüyük\'te Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Eğitim Verildi

Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi. Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, rüzgarlı havalarda meydana gelen soba zehirlenmelerine dikkat çekildi.

27.02.2024 15:08
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Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim verildi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ilgili eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde özellikle rüzgarlı havalarda meydana gelen soba zehirlenmelerine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hüyük'te Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Eğitim Verildi - Son Dakika

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