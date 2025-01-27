Huzdar\'da Yolcu Otobüsüne Patlama

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HUZDAR, 27 Ocak (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın güneybatısındaki Huzdar kentinde patlamanın meydana geldiği alanda hasar görmüş bir yolcu otobüsü görülüyor, 26 Ocak 2025.

Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan vilayetinde bir yolcu otobüsünü hedef alan patlamada en az 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)