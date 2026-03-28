Huzistan'da Su Deposu Saldırısı
Huzistan'da Su Deposu Saldırısı

28.03.2026 22:37
Heyati, ABD ve İsrail'in Heftgel'deki su deposunu hedef aldığını açıkladı, can kaybı yok.

Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, ABD ve İsrail'in Huzistan eyaletine yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail, Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı." açıklamasında bulundu.

İran basınına göre, Heyati, ABD ve İsrail saldırılarına dair açıklama yaptı.

"ABD ve İsrail Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı." ifadesini kullanan Heyati, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti."

Heyati ayrıca, hedef alınan su deposunun yedek su deposu olduğunu söyleyerek, içme suyu temininde sorun yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzistan'da Su Deposu Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Huzistan'da Su Deposu Saldırısı - Son Dakika
