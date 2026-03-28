Huzistan'da Su Deposu Saldırısı

Huzistan Valiliği Güvenlik ve Asayişten Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, ABD ve İsrail'in Huzistan eyaletine yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail, Heftgel kentindeki 10 bin metreküplük su deposunu hedef aldı." açıklamasında bulundu.

Heyati ayrıca, hedef alınan su deposunun yedek su deposu olduğunu söyleyerek, içme suyu temininde sorun yaşanmadığını belirtti.