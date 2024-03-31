Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi'nde oy kullandı - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi'nde oy kullandı

Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi\'nde oy kullandı

Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Huzurevi sakinleri ve yakın çevredeki vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa giderek oylarını kullandı. Görevliler, huzurevi sakinlerine yardımcı oldu.

31.03.2024 11:55
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Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Huzurevi sakinleri ile merkezin yakınında ikamet eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinlerine görevliler yardım etti.

Kaynak: AA

Çankaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi'nde oy kullandı - Son Dakika

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