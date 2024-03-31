Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi\'nde oy kullandı

Huzurevi sakinleri, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan sandıklarda, hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.
Huzurevi sakinleri ile merkezin yakınında ikamet eden vatandaşlar, oylarını kullandı.
Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinlerine görevliler yardım etti.
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gitti. Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen, Karaman'da 189 bin 902 seçmen, Aksaray'da 245 bin 874 seçmen ve Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmen oy kullanacak.
İzmir Valisi Süleyman Elban, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Elban, seçimlerin olgun ve güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, vatandaşların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Mersin'de bir tır garajında çıkan yangın sonucu 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Muş Valisi Avni Çakır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanarak, seçimin huzur ve güven içerisinde devam ettiğini belirtti. Vali Çakır, oy kullanma işlemlerinin olaysız bir şekilde ilerlediğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullanmak için Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'na gitti. Altınok, seçimlerin Ankara'ya, başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve kazananın ülke ve şehirler olduğunu söyledi. Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, oy kullanarak kampanya sürecini değerlendirdi.
Cumhur İttifakı AK Parti Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı. Eşi Nazlı Kaplan ile birlikte oyunu kullanacağı sandığın bulunduğu Koçarlı Anadolu Lisesi'ne gelen Kaplan, burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak 1078 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Kaplan, seçim sürecinde emek verenlere teşekkür ederek, Koçarlı'da demokrasi ateşini yeniden alevlendirmek için çalıştıklarını belirtti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, eşiyle birlikte oy kullanmak için 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na gitti. Kılıç, seçimlerin huzur içinde geçtiğini ve siyasi partilerin demokratik ortamda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin omuz askısı ile yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
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