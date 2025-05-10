Huzurevi Sakinleri Anneler Günü'nde Jandarma'yı Ziyaret Etti

Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, Anneler Günü dolayısıyla görevliler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Bahçede kurulan masalarda anneler günü üzerine sohbet eden huzurevi sakinleri, ördükleri bere ve atkıları jandarma er ve erbaşlara hediye etti.

Elleri öpülüp duaları alınan huzurevi sakinleri, yapılan ikramların ardından komutanlıktan ayrıldı.