Ankara'nın Çubuk ilçesindeki huzurevinin sakinleri, Beypazarı'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.
Beypazarı'nda Hıdırlık Tepesi, İnözü Vadisi ve İnözü Gözetleme Kulesi'ni gezen huzurevi sakinleri, müzeleri, ardından da tarihi sokakları dolaştı.
Yöresel lezzetleri tadan misafirler, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan ilçede keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Huzurevi Sakinleri Beypazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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