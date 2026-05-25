Huzurevi Sakinlerine Bayram Öncesi Bakım

?Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonunca (UTEF) Antalya'da düzenlenen etkinlikle, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı öncesi kişisel bakımları yapıldı.

UTEF öncülüğünde ve Leman Gebizli Tüm Engelli, Yaşlı ve Kimsesizlere Umutışığı Derneği organizasyonuyla Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde program yapıldı.

Gönüllüler, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin saç bakımı, manikür, pedikür ve makyajlarını yaparak bayramlarını kutladı.

UTEF Başkanı ve Umutışığı Derneği Kurucu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, yaptığı açıklamada, huzurevlerinde sık sık etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Huzurevi sakinleriyle farklı etkinliklerde buluştuklarını vurgulayan Kaçar, "Bayram öncesi böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onlarla bir araya gelmek, ellerini öpmek ve hayır dualarını almak bizim için en büyük huzur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Ödüllü saç tasarım uzmanı Ercan Buyruk da organizasyonda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kentte 33 yıldır güzellik merkezini işleten Maryam Razaye ise kalplere dokunmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettiğini, büyüklerin duasını almanın anlamlı olduğunu söyledi.