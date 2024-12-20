Huzurevi Sakinlerine Trafik Güvenliği Eğitimi

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Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi" ve "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ve görevli personellerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde trafik güvenliği konusunda verilen eğitimlerin tamamlanma oranı hedefi doğrultusunda uzman emniyet ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde, trafik kuralları ve güvenli davranışlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, huzurevi sakinlerinin trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırılması amaçlandı.