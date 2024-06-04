ABD'de Huzurevinde Ölen Kadın Cenaze İşlemleri Sırasında Hayatta Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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ABD'de Huzurevinde Ölen Kadın Cenaze İşlemleri Sırasında Hayatta Olduğu Ortaya Çıktı

ABD\'de Huzurevinde Ölen Kadın Cenaze İşlemleri Sırasında Hayatta Olduğu Ortaya Çıktı

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde kaldığı huzurevinde öldüğü açıklanan bir kadının cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı. 74 yaşındaki Constance Glantz'ın ölüm duyurusunun ardından cenaze işlemlerine başlayan görevli, kadının hala nefes aldığını fark etti. Olayın ardından kadın hastaneye götürüldü ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Dünyada nadiren de olsa benzer vakalar yaşandığı biliniyor.

04.06.2024 18:23
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ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde kaldığı huzurevinde öldüğü açıklanan bir kadının cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden yetkili Ben Houchin, 74 yaşındaki Constance Glantz'ın kaldığı huzurevinde dün yerel saatle 09.44'te yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini aktardı.

Houchin, ölüm duyurusunun ardından Glantz'ın cenaze işlerini yürüten şirket çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi.

Cenaze işlemlerine başlayan bir görevlinin kadının hala nefes aldığını fark ettiğini dile getiren Houchin, görevlinin derhal yetkililerle irtibata geçtiğini bildirdi.

Houchin, itfaiye ekiplerinin kadını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce hiçbir şey bu noktaya gelmemişti." diye konuştu.

Olayda huzurevi çalışanlarının yasa dışı hareket edip etmediğinin henüz tespit edilmediğini ifade eden Houchin, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Dünyada nadiren de olsa benzer vakalar yaşanmıştı

Dünyada nadiren de olsa öldüğü bildirilen, ancak kısa süre sonra hala hayatta olduğu fark edilen insanlar bulunuyor.

Güney Afrika'da 2018'de araba kazası geçiren bir kadın, olay yerinde öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak daha sonra hayatta olduğu fark edilmişti.

ABD'nin Michigan eyaletinde beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp'ın, 2020'de, sağlık görevlileri tarafından öldüğü duyurulmuş, cenaze işlemleri sırasında ise hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.

Iowa eyaletinde de ismi verilmeyen 66 yaşındaki bir kadının 2023'te kaldığı Alzheimer hastaları için bakım merkezinde hayatını kaybettiği bildirilmiş, cenaze işlemleri sırasında yaşadığı fark edilmişti.

Kaynak: AA

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