Huzurevinde skandal: Felçli yaşlının hesabı boşaltıldı, aile borçlandı

İlhan Dülkar, geçirdiği trafik kazası sonucu felç olup yüzde 94 engelli kalınca ailesi tarafından Ankara Elmadağ Huzurevi'ne yerleştirildi. Başlarda memnun olan Dülkar, eşi Sultan'a 'Keşke daha önce gelseydim' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Ancak ölümünden birkaç gün önce eşini arayarak 'Beni dolandırdılar, telefon faturamı yatırabilir misin?' dedi.

2 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Dülkar'ın eşi, maaşını sormak için bankaya gittiğinde şok yaşadı. Yetkililer, Dülkar'ın dört bankadan kredi çektiğini ve 100 bin TL borcu olduğunu söyledi. Krediler elektronik bankacılıkla çekilmişti ancak Dülkar tuşlu telefon kullanıyordu. Dolandırıcılar, Dülkar'ın parasıyla akıllı telefon alıp hesaplarını boşaltmıştı. Sultan, borcu kapatmak için 5500 Euro ve 150 bin TL ödemek zorunda kaldı.

Eşi AK Parti belediye meclis üyesi olan Dülkar, yaptığı incelemede eşinin hesabından huzurevi görevlisi Osman Kaya'ya 41.600 TL, başka bir görevliye 4.000 TL aktarıldığını ve 76.000 TL'lik altın alındığını tespit etti. Kaya, huzurevinde sosyal çalışmacıyken, eşi Gülizar Kaya'nın torpiliyle vekaleten müdür olarak atanmıştı. Atanmasından sonra yaşlılara mobbing yapıldığı, ölenlerin paralarının alındığı iddiaları ortaya atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Aralık 2024'te muhakkik atadı. Araştırmada Dülkar'ın banka hesabından Kaya'ya para gönderildiğine dair kayıtlar bulundu. En az altı yaşlının dolandırıldığı belirlendi. Sultan Dülkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dilekçesinde, eşinin ölümünden sonra kıymetli eşya teslim edilmediğini ve çok sayıda yaşlının dolandırıldığını düşündüğünü belirtti.

Dülkar ailesi tek örnek değil. İki yıl önce vefat eden 78 yaşındaki Ömer Şengül'ün de dört altını kayboldu. En az altı aile şikayette bulundu. Kaya, Kasım 2025'te görevinden alındı ancak ihraç edilmedi. Halen Ankara Pursaklar'daki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapıyor. Kaya'ya henüz dava açılmadı, dosya yeni şikayetlerle büyüyor.