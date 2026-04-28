Huzurevinde skandal: Felçli yaşlının hesabı boşaltıldı, aile borçlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlhan Dülkar, trafik kazası sonrası felç kalıp yüzde 94 engelli raporu alınca Elmadağ Huzurevi'ne yerleştirildi. Ölümünden sonra ailesi, dört bankadan kredi çekildiğini ve hesaplarının boşaltıldığını öğrendi. Dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

İlhan Dülkar, geçirdiği trafik kazası sonucu felç olup yüzde 94 engelli kalınca ailesi tarafından Ankara Elmadağ Huzurevi'ne yerleştirildi. Başlarda memnun olan Dülkar, eşi Sultan'a 'Keşke daha önce gelseydim' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Ancak ölümünden birkaç gün önce eşini arayarak 'Beni dolandırdılar, telefon faturamı yatırabilir misin?' dedi.

2 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Dülkar'ın eşi, maaşını sormak için bankaya gittiğinde şok yaşadı. Yetkililer, Dülkar'ın dört bankadan kredi çektiğini ve 100 bin TL borcu olduğunu söyledi. Krediler elektronik bankacılıkla çekilmişti ancak Dülkar tuşlu telefon kullanıyordu. Dolandırıcılar, Dülkar'ın parasıyla akıllı telefon alıp hesaplarını boşaltmıştı. Sultan, borcu kapatmak için 5500 Euro ve 150 bin TL ödemek zorunda kaldı.

Eşi AK Parti belediye meclis üyesi olan Dülkar, yaptığı incelemede eşinin hesabından huzurevi görevlisi Osman Kaya'ya 41.600 TL, başka bir görevliye 4.000 TL aktarıldığını ve 76.000 TL'lik altın alındığını tespit etti. Kaya, huzurevinde sosyal çalışmacıyken, eşi Gülizar Kaya'nın torpiliyle vekaleten müdür olarak atanmıştı. Atanmasından sonra yaşlılara mobbing yapıldığı, ölenlerin paralarının alındığı iddiaları ortaya atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Aralık 2024'te muhakkik atadı. Araştırmada Dülkar'ın banka hesabından Kaya'ya para gönderildiğine dair kayıtlar bulundu. En az altı yaşlının dolandırıldığı belirlendi. Sultan Dülkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dilekçesinde, eşinin ölümünden sonra kıymetli eşya teslim edilmediğini ve çok sayıda yaşlının dolandırıldığını düşündüğünü belirtti.

Dülkar ailesi tek örnek değil. İki yıl önce vefat eden 78 yaşındaki Ömer Şengül'ün de dört altını kayboldu. En az altı aile şikayette bulundu. Kaya, Kasım 2025'te görevinden alındı ancak ihraç edilmedi. Halen Ankara Pursaklar'daki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapıyor. Kaya'ya henüz dava açılmadı, dosya yeni şikayetlerle büyüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dolandırıcılık, Trafik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:36:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.