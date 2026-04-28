Huzurevinde yaşlılara yönelik usulsüzlük iddiaları: Yüzde 94 engelli İlhan Dülkar'ın ölümü sonrası kredi ve altın çekildiği ortaya çıktı

Ankara'da bir huzurevinde yaşanan olaylara ilişkin iddialar, bakım altındaki yaşlıların güvenliğini gündeme taşıdı. Trafik kazası sonrası felç kalan ve yüzde 94 engelli hale gelen İlhan Dülkar, ailesi tarafından Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. Ölümünden kısa süre önce dolandırıldığını söyleyen Dülkar, 2 Kasım 2024'te hayatını kaybetti. Eşi Sultan Dülkar, bankaya başvurduğunda dört farklı bankadan kredi çekildiğini ve yaklaşık 100 bin TL borç oluştuğunu öğrendi. Kredilerin elektronik bankacılık üzerinden çekildiği, Dülkar'ın tuşlu telefon kullandığı belirtildi. Para transferlerinde Osman Kaya'nın hesabına 41 bin 600 TL, kurum çalışanı A.Ö.'nün hesabına 4 bin TL gönderildiği, 76 bin TL değerinde altın alımı yapıldığı tespit edildi. Aile, borcu kapatmak için 5 bin 500 Euro ve 150 bin TL ödedi.

Kurumda yaşlılara yönelik mobbing, satın alma usulsüzlükleri, ölenlerin paralarının sahte faturalarla harcanması ve kimsesiz yaşlıların vasiliğinin alınarak hesaplarının kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Aralık 2024'te muhakkik görevlendirerek inceleme başlattı. Banka dekontlarında İlhan Dülkar'ın hesabından Osman Kaya'ya para transferleri tespit edildi. En az altı ailenin benzer gerekçelerle şikayette bulunduğu, iki yıl önce ölen 78 yaşındaki Ömer Şengül'ün altınlarının kaybolduğu iddiası da dosyada yer aldı. Sultan Dülkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Bakanlık soruşturması sonucu Osman Kaya Kasım 2025'te görevden alındı ancak başka bir bakım merkezinde sosyal çalışmacı olarak görevine devam ediyor. Soruşturma sürüyor, henüz dava açılmadı.