Huzurevlerinde Personel ve Kapasite Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Huzurevlerinde Personel ve Kapasite Sorunu

14.05.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevlerindeki kapasite yetersizliğini Meclis gündemine taşıdı.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevlerinde yaşanan personel eksikliği ve kapasite yetersizliğini Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi veren İlgezdi, "23 bin kişi huzurevi kontenjanı bekliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevinde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıyarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi, Meclis Başkanlığına da meclis araştırma önergesi verdi.

İlgezdi konuya ilişkin yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Buna rağmen iktidar gerekli önlemleri almadığı için yaşlılarımız yaşamlarının son zamanlarını huzurevi kontenjanları bekleyerek geçiriyor. Aile Bakanlığı ekim 2025 itibariyle ülkemizde 171 huzur evinde toplam kapasitenin 18 bin kişi olduğunu açıkladı. Huzurevine yerleşmek için 23 bin kişinin sıra beklediği hali hazırda biliniyor."

Üstelik mevcut huzurevlerinde fizyoterapisten yaşlı bakıcısına, hemşireden sosyal çalışmacıya, psikologtan diyetisine yönetmelikte belirtilen meslek gruplarındaki eksiklikler yüzünden yaşlılarımız hak ettikleri hizmeti ne yazık ki alamıyor. Mevcut huzurevi çalışanları ağır iş yükünün altında eziliyor. Ne acıdır ki temizlik görevlisi olmayan huzurevleri mevcut. Mevzuata göre kapasitelerine göre tam ya da yarı zamanlı olarak tüm huzurevlerinde hekim bulunması gerekirken başkent Ankara'da dahi 9 huzurevinden sadece bir tanesinde doktor mevcut. Anadolu'daki illerin halini siz düşünün.

Kuruluş yönetmeliğinde huzurevinde çalışması gereken meslek gruplarından olan diş tabibi işleyiş yönetmeliğinde olmadığı için huzurevlerinde diş tabibi görevlendirilmiyor. Üstelik 60 yaş üzeri nüfusta çürük yaygınlığı yüzde 99 iken. Yaşlıların protez ve diğer diş gereksimlerinin karşılanması çok önemli iken bakanlık bu mevzuat uyumsuzluğunu acilen çözüp tüm huzur evlerine tabip ve diş tabibi atamalıdır.

Hekim eksik, diş tabibi yok, temizlik görevlisi yetersiz. Huzurevlerimiz yaşlılarımıza nasıl özenli bir hizmet sunabilir ki bu durumda? İvedilikle huzurevi yapımına hız verilmeli ve yaşlılarımızın hak ettikleri bakıma erişebileceği eksiksiz kadrolar bir an önce doldurulmalıdır"

"KAÇ HUZUREVİ KAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTEDİR"

İlgezdi, Bakan Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle kaç huzurevi kaç kişiye hizmet vermektedir? Huzurevlerinde kalmak için başvuran kişi sayısı kaçtır?"

Bu kişilerin cinsiyet dağılımları nasıldır? Huzurevlerinin illere ve ilçelere göre dağılımı nedir?

Huzurevlerinde kaç kişi çalışmaktadır? Bunların unvanlara, mesleklere göre dağılımı nasıldır?

Yönetmeliğe aykırı olarak; 15 yaşlıya 1 yaşlı bakıcısı olmayan kaç huzurevi vardır? 50 kişiye 1 hemşire olmayan kaç huzurevi vardır'Fizyoterapist olmayan kaç huzurevi vardır? Diyetisyen olmayan kaç huzurevi vardır? Her yüz kapasiteye 1 sosyal çalışmacı olmayan kaç huzurevi vardır? Her yüz kapasiteye psikolog olmayan kaç huzurevi vardır? Tam ya da yarı zamanlı doktor bulunmayan kaç huzurevi vardır?

Bakanlık olarak eksik personellerin alımı için bir çalışmanız var mıdır?

Kurumlarda özellikle temizlik görevlisi sorunu ile ilgili bir çalışma yapmakta mısınız? Temizlik görevlilerinin yetersiz olduğu huzurevlerinde neden yerel yönetimlerle işbirliği yoluna gidilmemektedir?

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde diş tabibi istihdamı yazdığı halde, Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte neden diş tabipleri yer almamıştır? Mevzuatın birleştirilmesi ve yaşlıların diş tabibine ulaşması için bir çalışma yapacak mısınız? Böyle bir çalışma yapacaksanız kaç diş tabibi için ilan açacaksınız?

2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yılları için yıllar itibariyle kaçar huzurevi açılması planlanmaktadır? Bunların il ve ilçelere göre dağılımı nedir?"

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevlerinde Personel ve Kapasite Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Huzurevlerinde Personel ve Kapasite Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.