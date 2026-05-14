Huzurevlerinde Personel ve Kapasite Sorunu

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevlerinde yaşanan personel eksikliği ve kapasite yetersizliğini Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi veren İlgezdi, "23 bin kişi huzurevi kontenjanı bekliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevinde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıyarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi, Meclis Başkanlığına da meclis araştırma önergesi verdi.

İlgezdi konuya ilişkin yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Buna rağmen iktidar gerekli önlemleri almadığı için yaşlılarımız yaşamlarının son zamanlarını huzurevi kontenjanları bekleyerek geçiriyor. Aile Bakanlığı ekim 2025 itibariyle ülkemizde 171 huzur evinde toplam kapasitenin 18 bin kişi olduğunu açıkladı. Huzurevine yerleşmek için 23 bin kişinin sıra beklediği hali hazırda biliniyor."

Üstelik mevcut huzurevlerinde fizyoterapisten yaşlı bakıcısına, hemşireden sosyal çalışmacıya, psikologtan diyetisine yönetmelikte belirtilen meslek gruplarındaki eksiklikler yüzünden yaşlılarımız hak ettikleri hizmeti ne yazık ki alamıyor. Mevcut huzurevi çalışanları ağır iş yükünün altında eziliyor. Ne acıdır ki temizlik görevlisi olmayan huzurevleri mevcut. Mevzuata göre kapasitelerine göre tam ya da yarı zamanlı olarak tüm huzurevlerinde hekim bulunması gerekirken başkent Ankara'da dahi 9 huzurevinden sadece bir tanesinde doktor mevcut. Anadolu'daki illerin halini siz düşünün.

Kuruluş yönetmeliğinde huzurevinde çalışması gereken meslek gruplarından olan diş tabibi işleyiş yönetmeliğinde olmadığı için huzurevlerinde diş tabibi görevlendirilmiyor. Üstelik 60 yaş üzeri nüfusta çürük yaygınlığı yüzde 99 iken. Yaşlıların protez ve diğer diş gereksimlerinin karşılanması çok önemli iken bakanlık bu mevzuat uyumsuzluğunu acilen çözüp tüm huzur evlerine tabip ve diş tabibi atamalıdır.

Hekim eksik, diş tabibi yok, temizlik görevlisi yetersiz. Huzurevlerimiz yaşlılarımıza nasıl özenli bir hizmet sunabilir ki bu durumda? İvedilikle huzurevi yapımına hız verilmeli ve yaşlılarımızın hak ettikleri bakıma erişebileceği eksiksiz kadrolar bir an önce doldurulmalıdır"

"KAÇ HUZUREVİ KAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTEDİR"

İlgezdi, Bakan Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle kaç huzurevi kaç kişiye hizmet vermektedir? Huzurevlerinde kalmak için başvuran kişi sayısı kaçtır?"

Bu kişilerin cinsiyet dağılımları nasıldır? Huzurevlerinin illere ve ilçelere göre dağılımı nedir?

Huzurevlerinde kaç kişi çalışmaktadır? Bunların unvanlara, mesleklere göre dağılımı nasıldır?

Yönetmeliğe aykırı olarak; 15 yaşlıya 1 yaşlı bakıcısı olmayan kaç huzurevi vardır? 50 kişiye 1 hemşire olmayan kaç huzurevi vardır'Fizyoterapist olmayan kaç huzurevi vardır? Diyetisyen olmayan kaç huzurevi vardır? Her yüz kapasiteye 1 sosyal çalışmacı olmayan kaç huzurevi vardır? Her yüz kapasiteye psikolog olmayan kaç huzurevi vardır? Tam ya da yarı zamanlı doktor bulunmayan kaç huzurevi vardır?

Bakanlık olarak eksik personellerin alımı için bir çalışmanız var mıdır?

Kurumlarda özellikle temizlik görevlisi sorunu ile ilgili bir çalışma yapmakta mısınız? Temizlik görevlilerinin yetersiz olduğu huzurevlerinde neden yerel yönetimlerle işbirliği yoluna gidilmemektedir?

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde diş tabibi istihdamı yazdığı halde, Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte neden diş tabipleri yer almamıştır? Mevzuatın birleştirilmesi ve yaşlıların diş tabibine ulaşması için bir çalışma yapacak mısınız? Böyle bir çalışma yapacaksanız kaç diş tabibi için ilan açacaksınız?

2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030 yılları için yıllar itibariyle kaçar huzurevi açılması planlanmaktadır? Bunların il ve ilçelere göre dağılımı nedir?"