Huzurun Yüzyılı İçin Çalışacağız - Son Dakika
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Huzurun Yüzyılı İçin Çalışacağız

Huzurun Yüzyılı İçin Çalışacağız
03.07.2026 23:55
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nda huzurun inşası için taahhütte bulundu.

'TÜRKİYE YÜZYILINDA BİZİM GÖREVİMİZ, HUZURUN YÜZYILINI İNŞA ETMEK'

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Bayburt Belediyesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzurundan, güvenliğinden sorumluyuz. Türkiye Yüzyılında bizim görevimiz, huzurun yüzyılını inşa etmek. Öbür taraftan biliyorum ki Bayburt son derece huzurlu bir şehir. Asayiş olaylarının, uyuşturucu olaylarının, siber suçların, düzensiz göçün, terör hadiselerinin nadirattan olduğu, huzurlu bir şehir. Bundan dolayı da burada görev yapan başta valimiz olmak üzere, emniyet müdürlüğümüze, jandarma komutanlığımıza şehrin asayişine ve huzuruna vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine hayırlı çalışmalar, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de sadece Bayburt'ta değil, bütün Türkiye'de illerimizin daha huzurlu olması için; yeni nesil suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, siber suçlarla, düzensiz göçle ve terörle mücadele konularında elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Memleketimizin daha güvenli olması noktasında tüm çabayla gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağız" dedi. Daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Çiftçi, ardından kentten ayrıldı.

Selçuk BAŞAR/BAYBURT,

Kaynak: DHA

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