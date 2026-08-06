İba, Tarım Makineleri İşletmesini Ziyaret Etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tarım makineleri üreten işletmeyi ziyaret etti.

İba'ya ziyarette İl Başkan Yardımcısı Ali Kobak ile İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt eşlik etti.

İşletme sahibi Buse Adıgüzel Ağaoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İba, kadınların üretim ve girişimcilik alanındaki faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

Edirne'nin tarımın önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden İba, kadınların üretimin her alanında emekleri ve girişimci ruhlarıyla yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

İba, Ağaoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.