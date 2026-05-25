AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yağmur ve şükür duası programlarına katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa ilçesinin Merkez Mahallesi ile Edirne'ye bağlı Sazlıdere ve Büyükdöllük köylerinde yağmur ve şükür duası programları gerçekleşti.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vatandaşlarla birlikte dua eden İba, toprağın suya, sofraların berekete, gönüllerin huzura kavuşması için ellerin semaya açıldığını belirtti.

Programa katılanların Kurban Bayramı'nı kutlayan İba, bayram sevincini erkenden paylaştıklarını kaydetti.