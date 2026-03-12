İbb, 20 Bin Öğrenciye Kıyafet Yardımı

(İSTANBUL) İBB, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi 20 bin ortaöğretim öğrencisine toplam 50 milyon TL tutarında nakdi kıyafet desteği sağladı. Esenyurt, iki bin 321 öğrenci ile desteğin en yoğun sağlandığı ilçe olurken; Sultangazi bin 231, Küçükçekmece bin 197 ve Bağcılar bin 60 öğrenci ile öne çıkan diğer bölgeler oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin okul yaşamına katılımında ekonomik nedenlerle oluşabilecek eşitsizliklerin önüne geçmek için desteklerini sürdürüyor. Uygulanan kıyafet zorunluluğunun dezavantajlı aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu destekle, hem eğitim hakkının korunması hem de toplumsal adaletin güçlendirilmesi hedefleniyor.

50 milyon liralık kaynak

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini kapsayan planlama doğrultusunda, belirlenen şartları taşıyan 20 bin öğrenciye kişi başı iki bin 500 TL ödeme yapıldı. Proje için ayrılan toplam bütçe ise 50 milyon lira olarak açıklandı. Ödemeler ise bugün itibarıyla tamamlandı.

İlçelere göre dağılım

Esenyurt, iki bin 321 öğrenci ile desteğin en yoğun sağlandığı ilçe olurken; Sultangazi bin 231, Küçükçekmece bin 197 ve Bağcılar bin 60 öğrenci ile öne çıkan diğer bölgeler oldu. "Ortaöğretim Kıyafet Desteği" kapsamında sunulan bu hizmetten yararlanabilmek için de şu kriterler aranıyor:

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek,

Sosyal inceleme sonucunda sosyoekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi,

Hanede ortaöğretim çağında ve aktif okul kaydı bulunan bir öğrencinin olması.