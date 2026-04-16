İBB 2025 Denetim Raporu Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Denetim Komisyonu'nun hazırladığı 2025 Yılı Denetim Raporu tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Denetim Komisyonu Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları rapora, komisyondaki üç CHP'li Meclis üyesinin olumlu oy verdiğini, komisyondaki iki AK Parti'li Meclis üyesinin ise şerh düştüğünü söyledi.

AK Parti'li Meclis üyelerinin bu şerhle ilgili bir rapor hazırladıklarını ve komisyon olarak raporu teslim ettiklerini kaydeden Zeyrek, raporun sonuç bölümünden veriler paylaştı.

Denetim raporunun İBB, İETT ve İSKİ olarak 3 bölümden oluştuğunu anlatan Zeyrek, İBB 2025 yılı bütçesinde hedeflenen 376 milyar lira tutarındaki gelire karşılık, 275 milyar 431 milyon 341 bin 188 lira gelir elde edildiğini ve böylelikle yüzde 73,25 oranında gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Zeyrek, toplam gelirde 2024 yılına göre yüzde 53,33 oranında artış meydana geldiğini, bu artışın önemli nedenlerinin diğer gelirler teşebbüsü, mülkiyet gelirleri ve sermaye gelirlerinin 2024 yılına kıyasla artması olduğunu ifade ederek, vergi gelirlerinin geçen yıla oranla yüzde 33,27 oranında arttığını, ancak bu gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payının yüzde 0,29 gibi düşük bir seviyede olduğunu aktardı.

İBB'nin 2025 yılında bütçede öngörülen 415 milyar lira tutarındaki gidere karşılık, 261 milyar 289 milyon 921 bin 946 lira harcama yaptığını, bu durumun yüzde 62,96 oranında gerçekleşme sağladığını kaydeden Zeyrek, "Giderlerin içindeki en büyük pay yüzde 39,64 oranı ile yani 105 milyar 585 milyon 716 bin lira olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerine aittir." dedi.

AK Parti'li Meclis üyelerinin raporla ilgili şerhine değinen Zeyrek, "Ortada bir başarısızlık yoktur. Ortada büyüyen bir bütçe vardır. Genişleyen bir hizmet vardır. Yönetilen bir şehir vardır. Ortada kriz değil yönetim vardır. Ortada israf değil vatandaşın ihtiyacına yönelmiş zorunlu harcama vardır. Bu nedenle muhalefet şerhini, ortaya konulan değerlendirmeleri teknik ve bütüncül bir analiz olarak değil siyasi bir bakışın yorumu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tespitlere rağmen aynı usulsüzlükleri yapmaya ısrarla devam ettiler"

Denetim Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB Meclisi Denetim Komisyonu'nun, 2020 yılında 53, 2021 yılında 56, 2022 yılında 73, 2023 yılında 92, 2024 yılında 72 adet olmak üzere 5 yılda 346 adet usulsüzlük tespit ettiğini söyledi.

Bu raporda ise "44 bulgu" başlığı altında çok sayıda usulsüzlük tespiti bulunduğunu anlatan Kaynar, "Önceki yıllarda tespit edilen ve rapora bağlanan bu usulsüzlüklerle ilgili İBB yönetimi tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Bu tespitlere rağmen aynı usulsüzlükleri yapmaya ısrarla devam ettiler." dedi.

Kaynar, İBB'nin 2025 yılındaki gelir kalemine değinerek, "İBB'nin 2025 yılında elde ettiği 275 milyar 431 milyon lira gelirin 238 milyar 552 milyon lirası, diğer bir ifadeyle gelirinin yüzde 86,61'i merkezi idareden, hükümetten gelen paylardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre artış oranı yüzde 53,13'tür. Peki merkezi idarenin bunca desteğine rağmen ortada hizmet var mı? Maalesef hayır." diye konuştu.

İBB'nin, 2025 yılında 4 milyar 981 milyon liralık gayrimenkul satışı yaptığını belirten Kaynar, bunca gayrimenkul satışına rağmen ortada bir hizmet olmadığını kaydetti.

Kaynar, İBB tarafından talep edilmesine rağmen, 2025 yılı bilanço tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtlarının bu sene de komisyona gönderilmediğini ifade ederek, "Bu sebeple, 2025 yılında proje bazlı borçlanmaların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan kredilerin miktarları, borçlanma maliyetleri ve hangi harcamaların finansmanında kullanıldığı, hakediş ödemelerinin sırasına ilişkin hususlarda inceleme yapılamamıştır." diye konuştu.

İBB'nin borçlarını anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla belediyenin kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı, yani toplam borcu 261 milyar 904 milyon 582 bin 452 lira olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 26 milyar 760 milyon lira olan borcu, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 261 milyar 904 milyon liraya yükselmiştir. 7 yılda borç yüze 1000 artırılmış. Bu rakama, İSKİ'nin 40 milyar 493 milyon lira, İETT'nin 34 milyar 504 milyon lira borcu dahil edildiğinde, üç kurumun İBB, İSKİ ve İETT borç toplamı 336 milyar 902 milyon lira olmaktadır. 31 adet belediye şirketinin borç verileri maalesef komisyonumuza verilmemiştir."