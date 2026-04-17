İBB 2025 Faaliyet Raporu Sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İBB'nin 2025 yılı faaliyet raporu sunuldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin 2025 yılı faaliyet raporunu sundu.

İBB'nin 2019'dan sonra ilk defa yaptığı hizmetler olduğunu dile getiren Aslan, bu hizmetlerin Anne Kart, Yuvamız İstanbul, öğrenci yurtları, Kent Lokantası, yaşam vadisi, halk süt, bölgesel istihdam ofisi, mahalle evi, yaşam evi, sağlıklı yaşam merkezi ve TECH İstanbul ile yenidoğan, okul beslenme, genç üniversiteli ve emekli pazar desteği ile tarımsal destekler olduğunu söyledi.

Bölgesel İstihdam Ofislerinde aileler için geçici değil kalıcı çözümler ürettiklerini anlatan Aslan, "Bugün 39 ilçede, 34 ofis ve 2 mobil araçla iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. 2019'dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi istihdama kazandırdık. Enstitü İstanbul İSMEK ile 870 binden fazla vatandaşımıza eğitim verdik." ifadelerini kullandı.

Aslan, 2025 yılında ihtiyaç sahibi yaklaşık 259 bin haneye 2 milyon 170 bin kez, toplamda 3,5 milyar liraya yakın İstanbulkart desteği sağladıklarını, 2019'dan bugüne ise 450 bin haneye 16,5 milyon kez destek ulaştırdıklarını ve toplamda 9,3 milyar liralık bir dayanışmayı büyüttüklerini söyledi.

Afet ve kriz anlarında da vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Aslan, bu kapsamda 2025 yılında 104 bin 628 haneye 250 milyon lirayı aşan destek sağladıklarını, bu desteği başlattıkları günden bu yana 514 bin 305 haneye toplam 1 milyar 741 milyon 651 bin 347 lira katkı sunduklarını kaydetti.

Aslan, 4'ü 2025 yılında hizmete giren toplam 19 Kent Lokantası'nda yıl içinde 3,5 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdiklerini aktardı.

Kadın çalışan sayısını 2019-2026 arasında yüzde 69 artırarak 20 bin seviyesine ulaştırdıklarını ve 8 bin 173 kadını daha istihdam ettiklerini belirten Aslan, "Kadın yönetici sayısını yüzde 166 oranında artırdık. İşi, ehil ellere teslim ettik. Kadın itfaiyeci sayısını 6'dan 155'e çıkardık. Kadın tren sürücüsü sayısını 8'den 307'ye, kadın şoför sayısını ise 0'dan 134'e çıkardık. Cumhuriyet'in kadınları, bu ülkenin bugününde de yarınında da en kıymetli değerimiz olacak." diye konuştu.

Aslan, İstanbul'daki yaklaşık 800 bin binanın büyük kısmının 1999 yılı öncesine ait olduğunu dile getirerek, "Bu binaların 200 bini, olası bir depremde ağır hasar riski taşıyor. 6306 sayılı yasa yürürlüğe gireli 14 yıl oldu ancak bu yapıların bugüne kadar yalnızca yüzde 10'u dönüştürülebildi. Bu, açık bir krizle karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır." değerlendirmesini yaptı.

Hızlı taramayla bina inceleme yöntemiyle 2020 yılından beri riski, bina bazında yerinde tespit ettiklerini kaydeden Aslan, şunları söyledi:

"2025 yılı sonuna kadar tam 130 bin 957 binayı ziyaret ettik. Çoğu 6 Şubat depremi sonrasında olmak üzere 169 bin 471 başvuru aldık. 37 bin 505 binada bizzat tarama yaptık. İncelemelerimiz sonucunda, çoğunluğu 1999 öncesi olan bu binaların yarısının D ve E sınıfı, yani yüksek ve çok yüksek riskli olduğunu belirledik. Riskli binadan çıkacak vatandaşımıza çözüm sunduk. E sınıfı, çok yüksek riskli olduğu belirlenen 6 bin 840 binanın tahliye ve yıkım süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla kapsamlı bir kira yardım paketi hazırladık."

"İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında KİPTAŞ aracılığıyla kentsel dönüşüm yürüten düşük gelirli vatandaşlara yüzde 65'e varan yapım desteği verdiklerini dile getiren Aslan, ilk etapta 50 bin riskli binayı yenilemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aslan, sunumunda, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmenin bugünden itibaren 1 lira olduğunu da açıkladı.