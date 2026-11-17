(ANTALYA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'un 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda raylı sistem ağını 750 kilometreye çıkarmayı planladıklarını belirterek, "2019'dan 2026 sonuna kadar toplam 10 yeni hatla 22 ilçeye, 91 yeni istasyon getirdik. İBB'nin işlettiği raylı sistem ağı 157 kilometreden 262 kilometreye çıktı" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Pavilyonu'nda "Kentsel Dayanıklılık ve İklim Finansmanı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Emre Yeşilördek ve İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nihan Yücel, İstanbul'un sürdürülebilir ulaşım yatırımlarını, iklim hedeflerini ve finansman çalışmalarını ele aldı.

ALPKÖKİN: "SABİHA GÖKÇEN'DEN BEYLİKDÜZÜ'NE BİR SAATTEN KISA SÜREDE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, raylı sistem yatırımlarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkati çektiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Metro medeniyet demek, metro hayat demek, metro ekonomi demek, metro yaşam kalitesi demek. Metronun geldiği yerde iklim değişikliği hedeflerinize ciddi bir yaklaşım oluyor. 2019'dan 2026 sonuna kadar toplam 10 yeni hatla 22 ilçeye, 91 yeni istasyon getirdik. İBB'nin işlettiği raylı sistem ağı 157 kilometreden 262 kilometreye çıktı. Raylı sistem araç filomuzu 839'dan 1055'e çıkardık. Yoğun bir günde sadece raylı sistemlerle 4,3 milyon yolcu taşıyoruz."

İstanbul'un 2050 hedefinin 750 kilometrelik raylı sistem ağı olduğunu belirten Alpkökin, "Yeni Nesil Ekspres Metro ile ortalama 80 kilometre hızla giden metrolarımızın hızını 140 kilometreye çıkarıyoruz. Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü'ne bir saatten kısa sürede geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMET: "BU YIL 60 ELEKTRİKLİ OTOBÜS ALDIK"

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul'da günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "2020 yılında Adalar'da 250 adet yüzde 100 elektrikli, çevreci, sessiz araç alarak faaliyet göstermeye başladık. Hala dört adada tüm ulaşım araçlarımız elektrikli. 2023 yılında ilk defa Türkiye'de dizel bir otobüsü yüzde 100 elektrikliye çevirdik ve üç yıldır bu otobüsümüz yolcularla buluşmaya devam ediyor. Bu yıl 60 adet yeni elektrikli otobüs daha aldık. Önümüzdeki yıl da 50 otobüs alma hedefimiz var" dedi.

Afet koşullarında toplu ulaşımın sürdürülebilirliğine de değinen Demet, "Otobüslerimizin hepsini 360 derece kameralarla donatarak akıllı ulaşım sistemlerini devreye aldık ve bu sistemleri doğrudan AKOM'la entegre ettik" diye konuştu.

YÜCEL: "İKLİM HEDEFLERİNİ BELEDİYENİN BÜTÜN FAALİYETLERİNE ENTEGRE EDİYORUZ"

İBB Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nihan Yücel, iklim hedeflerinin yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Yücel, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planında iklim hedeflerinin sadece çevre politikaları, çevre hedefleri olmadığını, bunun yanında ulaşım, enerji ve sosyal politika üretilmesi olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planının ne kadar uyumlu olduğunu görmek için bir çalışma yaptık. 17 amacı kendi hedeflerimizle karşılaştırdık. Dokuz amacımızın sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla birebir örtüştüğünü gördük. Kenti korumak evet ama kentliyi de korumak zorundayız."

İBB'nin 2027 yılı bütçesinin 20 Kasım'da görüşüleceğini bildiren Yücel, "Bütçeyi planlarken tüm birimlerle birlikte çalışıyoruz. Belirlediğimiz tüm bütçe kalemlerini mutlaka bir performans göstergesine dayandırıyoruz ve yıllık olarak performans kitabı yayımlıyoruz. Çevre, halk sağlığı, su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği ve mikromobiliteyle ilgili bütçelemeler yaptık. Bunların da göstergelerle takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.